Ученые заглянули в первые секунды после Большого взрыва

Международная группа учёных заглянула в первые секунды после Большого взрыва. Результаты публикует журнал Nature.



Исследователи, в основном переставляющие российские НИИ, произвели столкновение тяжелых ядер и экспериментальным образом подтвердили вихревую структуру кварк-глюонной материи, образуемой при контакте.



В итоге они выяснили, что материя ранней Вселенной была горячей и текучей субстанцией, в которой могли существовать квантовые вихри с экстремальными характеристиками. Полученные данные помогут исследователям лучше понять природу происхождения Вселенной и нашей планеты, в частности, передает телеканал " Россия 24".