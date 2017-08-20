Ученые: У Земли есть еще один спутник

Еще одно небесное тело, помимо Луны, находилось на орбите Земли с самого начала ее образования. Это небольшой астероид, размер которого составляет всего метр в диаметре.

Исследовать ранее незамеченный спутник решили специалисты Гавайского университета совместно с Парижской обсерваторией. В процессе изучения они создали компьютерную модель, охватившую более 10 млн небесных тел Солнечной системы.

Оказалось, что 18 тыс. астероидов когда-либо соприкасалась с орбитой Земли, однако не находились на ней более нескольких лет, в отличие от этого небольшого астероида.

По словам экспертов, астероид значительно отличается от привычного спутника. На сегодняшний день создана его графическая модель, а ученые просчитывают, когда объект окажется на земной поверхности.