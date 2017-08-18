К Земле летит крупнейший за историю наблюдений астероид

В американском космическом агентстве NASA заявили, что к Земле приближается крупнейший за все время систематических наблюдений астероид Флоренция. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Диаметр астероида составляет около пяти километров.

Первого сентября небесное тело окажется на минимальном удалении от планеты (семь миллионов километров или 18 расстояний между Землей и Луной).

В NASA отметили, что многие астероиды подходили к Земле ближе, чем Флоренция, но все они были меньше.

Флоренция, по мнению ученых, не представляет опасности для Земли. Он уже сближался с планетой в 1890 году. В этот раз наблюдать за ним будут в Калифорнии и Пуэрто-Рико.