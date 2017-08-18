Умер выдающийся российский разработчик ядерных реакторов Михаил Троянов

Выдающийся российский ученый-атомщик Михаил Троянов, внесший большой вклад в разработку ядерных реакторов на быстрых нейтронах и обеспечение мирового лидерства России в этом направлении, скончался в среду на 86-м году жизни, сообщили в Физико-энергетическом институте имени Лейпунского (ФЭИ, предприятие госкорпорации " Росатом" , Обнинск Калужской области), где всю жизнь работал Троянов и директором которого он был.





Троянов после окончания в 1955 году МИФИ был направлен на работу в Лабораторию " В" , как назывался в то время ФЭИ — научный " штаб" отечественной атомной отрасли по реакторам на быстрых нейтронах. Начав инженером теплофизической лаборатории, он прошел все ступени до старшего научного сотрудника. С 1969 года — заведующий отделом ФЭИ, с 1976 года — заведующий сектором, с 1977 года — заместитель директора ФЭИ по научной работе, в 1987-1992 годах — директор института. После ухода в 1992 году на пенсию и до 2001 года Троянов работал главным научным сотрудником-советником дирекции ФЭИ, до последних дней оставался членом научно-технического совета ФЭИ.

По мнению специалистов, велика заслуга Троянова в том, что Россия занимает ведущие позиции в мире в проектировании и строительстве реакторов на быстрых нейтронах, которые, как считается, необходимы для развития атомной энергетики. Троянов занимался работами по расчетно-физическому обоснованию " быстрых" реакторов БОР-60, БН-350 и БН-600, участвовал в проектировании реактора БН-800.



Экспериментальный реактор БОР-60, с 1969 года работающий в России, является уникальной исследовательской установкой, необходимой для проведения широкого спектра исследований в обоснование проектных и конструкторских решений для реакторов на быстрых нейтронах.



Первый в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-350 установленной электрической мощностью 350 мегаватт был запущен в 1973 году на восточном побережье Каспийского моря в городе Шевченко (ныне Актау, Казахстан). Часть тепловой мощности реактора использовалась для выработки электроэнергии, остальная шла на опреснение морской воды. Этот энергоблок проработал до 1998 года — на пять лет дольше проектного срока. Опыт создания и эксплуатации этой установки позволил понять и решить многие задачи в области реакторов типа БН с жидкометаллическим теплоносителем, натрием.



В 1980 году на Белоярской АЭС имени Курчатова в Свердловской области был пущен третий энергоблок этой станции с реактором БН-600 установленной электрической мощностью 600 мегаватт, он надежно работает по сей день. Этот блок не только вырабатывает электроэнергию, но и служит уникальной базой для испытаний новых конструкционных материалов и ядерного топлива. Причем " ветеран" БН-600 по ряду своих показателей признается специалистами одним из лучших реакторов — не только среди " быстрых" , а вообще среди всех типов энергетических реакторов.



В 2016 году в России началась промышленная эксплуатация четвертого энергоблока Белоярской АЭС с " быстрым" реактором БН-800. На нем будет отрабатываться ряд технологий замыкания ядерного топливного цикла. БН-800 станет прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200. Решение о строительстве в России блока БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.



За большой вклад в развитие технологии " быстрых" реакторов в 1978 году вместе с другими участниками работ по созданию реактора БН-350 Троянов был награжден Государственной премией СССР, а в 1982 году за реактор БН-600 — Ленинской премией. В разные годы Троянов был награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалью " За трудовую доблесть". В 1994 году ему было присвоено почётное звание " Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации".