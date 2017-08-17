На Земле в ближайшие часы наступит пик магнитной бури



Заведующий лабораторией Института земного магнетизма РАН Анатолий Белов заявил, что в сторону Земли направляется солнечный ветер из образовавшейся на поверхности Солнца корональной дыры. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Белова, этот ветер вызвал «межпланетное возмущение и малую магнитную бурю». Эксперт отметил, что ожидает развития явления в течение ближайших восьми часов, после чего геомагнитная обстановка начнет успокаиваться.



«Замечено, что на человека одинаково воздействуют и сильные, и слабые бури, сбои в работе техники способны вызывать только самые сильные бури», — подчеркнул ученый.





Эта магнитная буря оценивается учеными на четыре балла из девяти возможных.



Из-за магнитных бурь на Земле происходят полярные сияния, ухудшается самочувствие некоторых людей, а также происходят сбои в работе техники.