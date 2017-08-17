Ученые ДВФУ: БАДы из морской травы способны подавлять клетки рака

Изучение фармакологической активности дисульфата лютеолина (ДСЛ) из морской травы Zostera Asiatica показало его антиканцерогенные свойства и выраженный терапевтический эффект, сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Таким образом, считается, что биологически активные соединения из морской травы способны подавлять рост раковых клеток. По словам магистранта программы «Биология» Школы естественных наук ДВФУ Надежды Зоровой, исследование проводилось на модели кожного канцерогенеза (тип ракового заболевания) у лабораторных животных.

— После 15 недель эксперимента в группах, пролеченных ДСЛ, количество и размер опухолей, частота появления новых очагов и интенсивность роста были как минимум в полтора раза ниже по сравнению с группой, где это вещество не применялось. Выделенный из морской травы ДСЛ оказал выраженное терапевтическое действие, — говорит Надежда Зорова.

По словам ученых, полученные данные подтвердили, что дисульфат лютеолина может использоваться для дополнительной терапии рака, в том числе, в качестве компонента функционального питания в составе различных напитков и пищевых продуктов.