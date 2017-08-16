Эксперт предсказал разделение человечества на два биологических вида

Израильский эксперт по вопросам политических технологий и социальной психологии Давид Эйдельман заявил, что человечество через пару поколений разделится на два биологических вида. Об этом сообщает mnenia.zahav.ru.

По мнению Эйдельмана, одним из видов будут полукиборги, которые смогут жить значительно дольше и лучше, «не нуждаясь в прочей биомассе даже в качестве мартышек на конвейере, согнутых спин на плантациях или пушечного мяса на войне».

«Сейчас человечество находится перед очередным технологическим прыжком «четвертой промышленной революции». Развитие биотехнологий, появление искусственного интеллекта, возможность убрать огромное количество людей с конвейера — возможно, не сулит ничего хорошего не только лузерам глобализации в богатых странах, но и огромному количеству людей в бедных, которые стали жить лучше», — отметил он.

Эксперт напомнил, что израильский философ истории Юваль Ной Харари недавно заявил, что до 2100 года человечество разделится на касты сверхлюдей и бесполезных, которые останутся за бортом.

В «новом мире» работы, которую машины не смогут делать лучше человека, «будет очень и очень мало». Исчезнут миллионы вакансий и множество старых добрых профессий.

Кроме того, человек сможет значительно улучшать свои физические и умственные способности, используя достижения науки и техники: проектировать, изменять и совершенствовать тело, жить долго, легко справляться с заболеваниями. «Но доступ к этим новым технологиям в первую очередь получат те, кто сможет за них заплатить», — подчеркнул Эйдельман.

Эксперт отметил, что у будущего есть два возможных сценария. По одному из них, элиты вынуждены будут просвещать и интегрировать в новый мир широкие массы, отказавшись «от презрительного взгляда на них». По другому сценарию, элиты откажутся от демократии и

от демократии и идеи равенства.