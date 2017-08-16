Ученые нашли способ связаться с инопланетянами

Члены проекта по поиску внеземных цивилизаций SETI сфокусировались на отслеживании посланий инопланетян с помощью лазеров. Об этом сообщает New Atlas.



По данным издания, SETI хочет создать серию специализированных наблюдательных обсерваторий для постоянного сканирования всего неба в поисках кратковременных лазерных вспышек, которые могут быть признаками разумной жизни.



В обсерваториях будут использоваться широкоугольные камеры, которые могут постоянно наблюдать за всем небом. Такие камеры способны искать вспышки в небе со скоростью тысяча кадров в секунду. Используя две камеры в качестве резервных копий друг для друга, можно быстро и дешево покрывать большие площади.



На реализацию своих целей SETI собирает сто тысяч долларов.



В течение последних 60 лет основная стратегия поиска признаков внеземных цивилизаций заключалась в том, чтобы искать радиосигналы. Также и традиционная стратегия SETI состоит в том, чтобы искать длинные повторяющиеся сигналы.



Однако это не единственная возможная среда межзвездной коммуникации. В SETI считают, что лазеры также могут использоваться для отправки межпланетных сообщений, так как они «могут быть сфокусированы на чрезвычайно плотных лучах и настроены на монохроматические частоты».