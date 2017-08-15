Ученые раскрыли тайну появления гигантских оползневых цунами

Норвежские ученые утверждают, что им удалось проникнуть в тайну возникновения самых крупных цунами в истории человечества, вызванных подводными оползнями. Раскопки, проведенные на месте грозных древних катаклизмов, показали, что гигантские волны возникают вовсе не при каждом подобном обвале, сообщил научный журнал Geophysical Research Letters.

По словам исследователей, приступить к работе их заставила недавняя катастрофа вблизи японской Фукусимы, которая показала, насколько мало науке известно о природе возникновения и механизме цунами. Причинами рождения гигантских волн называются крупные землетрясения в толще земной коры под океанами или мощнейшие оползни на подводных склонах материков. Ученые провели раскопки на месте оползней «Стурегга» и «Тренадьюпет» на побережье Атлантического океана. Первый произошел около восьми тысяч лет назад и вызвал затопление огромных районов на побережье Скандинавии и Британии. Другой же практически не оставил следа в истории Земли, судя по изучению горных пород в этом районе.

Причины начала движения гигантских масс осадочных пород на материковых склонах могут быть различны: их вызывают изменения направления течений в океане, перепады температур, а, возможно, и взрывы глубинных запасов метана. Геологи пока не имеет четкого представления и о характере движения тела оползня.

На основании изучения горных пород с места древних оползней, ученые разработали компьютерную модель дна Атлантики, которая помогла проследить последствия перемещения гигантских масс грунта вниз по материковому склону.

Выяснилось, что более древний и разрушительный оползень Стурегга породил цунами, поскольку обрушился практически в один момент со скоростью около 35 метров в секунду. В результате движения почти трех тысяч кубических километров грунта возникло мощное цунами, следы которого обнаружены в Шотландии в 80 километрах от побережья.

Во время сползания Тренадьюпета произошла серия сбросов отдельных оползней в разные периоды, что смягчило последствия и не вызвало гигантских волн. Ученые считают, что мощь и высота оползневых цунами зависит не столько от объема обвала, сколько от быстроты движения грунта. А это, в свою очередь, определяется строением морского дна и океанических склонов, изучению которых следует уделять намного больше внимания, чем делается в настоящее время. Именно эти данные должны лечь в основу разработок прогнозов цунами и защитных сооружений.

Недавно ученые смоделировали последствия цунами, вызванного опознем Стурегга и оценили его влияние на гибель «Британской Атлантиды» — древней территории, именуемой Доггерлендом.