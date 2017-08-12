Ученые назвали 2100 год сроком высадки на «опасную» планету Нибиру

Ученые из Оклендского университета (Новая Зеландия) заявили, что колонизация планеты Нибиру способна начаться в районе 2100 года.

По сообщениям СМИ, пока планируется высадиться на Марс в 2035 году. К 2065 году миссия может оказаться на Юпитере. Специалисты полагают, что к 2100 году сильная удаленность Нибиру от Земли не будет иметь определяющего значения. Технические разработки способствуют повышению скорости, с которой человек будет перемещаться в космосе.