Находка археологов в Крыму может перевернуть историю

На западном побережье Крыма археологи обнаружили античный город, который может оказаться Тамиракой, в течение тысяч лет скрывавшейся от исследователей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Во время раскопок предполагаемой Тамираки археологи обнаружили редкий объект. Стены первого этажа этого здания уходят глубоко под землю.

«Вот это все что вы видите это все огромная башня метров десять с противотаранным корпусом. Вот сейчас девушка со мной, она на втором этаже, хотя всегда считалось что эти башни одноэтажные и строились из кирпича и сами видите тут ещё три ступеньки и площадка, то есть вариантов нет», — рассказал замдиректора института археологии Крыма РАН Сергей Ланцов.

В одной из стен здания нашли углубление, которое может оказаться жертвенником. В этой нише, по мнению исследователей, находилась статуя божества, и ученые рассчитывают ее отыскать. Алтарь, по их словам, сохранился идеально.

Западное побережье Крыма считается очень богатым на археологические открытия. Так, на одном из местных пляжей находится греко-скифское городище четвертого века до нашей эры. Его изучают уже больше 50 лет.

Об обнаружении Тамираки уже сообщалось в 2013 году. Тогда ученые сочли, что обнаружили античный город на мысе Тарханкут в Евпатории. Тогда сообщалось, что территория поселения занимает около пяти гектаров, при этом одна треть города находится под водой. Тамирака в своем время была богатейшим городом Черного моря.