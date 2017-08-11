NASA подтвердило существование таинственной «планеты-убийцы» Нибиру

Ученые американского космического агентства NASA после ряда исследований официально подтвердили существование планеты Нибиру, но уточнили, что никакой опасности для человечества она не несет, пишет Nation News.

Интересно, что о существовании этой планеты лучшие умы человечества знали еще много столетий назад. Упоминания о ней ученые обнаружили еще в древних писаниях. Но там с появлением Нибиру связывали наступление конца света. Однако ученые NASA долгое время опровергали теорию о том, что она может уничтожить человечество.

В докладе космического агентства говорится, что небесное тело не приближается к нашей планете, иначе исследователи уже давно установили этот факт. Поэтому теорию о конце света можно считать бездоказательной и глупой, подытожили в NASA.

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