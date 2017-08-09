Ученые: в недрах Юпитера прячется новая Земля

Внутри Юпитера может находиться каменное ядро, по своим размерам и геофизическим параметрам, напоминающее Землю.



Китайский астроном Шу Линь Ли из Пекинского университета и американец Дуглас Лин из Калифорнийского университета доказали, что раньше в Солнечной системе было гораздо больше планет.



В других звездных системах обязательно присутствуют гигантские«суперземли», но в нашей их почему-то нет. Самое правдоподобное объяснение — поглощение газовыми гигантами, поэтому теоретически Юпитер действительно способен скрывать под облаками, толстым слоем серы и металлического водорода еще одну массивную планету.





Данную теорию подтверждают снимки с космического аппарата NASA «Юнона», сделанные летом 2016 года.

Полученные данные действительно позволяют надеяться на то, что «внутренняя планета» обладает водой и даже воздухом, пригодным для жизни. Правда, чтобы доказать это, необходимо пробурить на Юпитере скважины, пишет «ПолитЭксперт».



Ранее в NASA опубликовали снимок Малого красного пятна Юпитера — антициклонического шторма диаметром 6000 км.