2016 год побил рекорды тепла на планете

Рекордно теплым для Земли стал 2016 год. Подробный отчет об этом опубликовали климатологи в научном журнале Weather, сообщает ТАСС

в 2016 году был побит очередной климатический рекорд: средняя годовая температура планеты оказалась на 0,77 градуса Цельсия выше нормы 1961-1990 годов. Аномально тепло было на большей части Северной Америки, Европы, Африки, Азии и Арктики, а также в северной части Южной Америки, южной Азии, Ближнем Востоке и востоке Австралии. Ниже нормы была только температура на севере Аргентины, западе австралии и в некоторых частях Австралии.

По мнению специалистов гидрометцентра Великобритании были вызваны антропогенным влиянием выбросов парниковых газов и климатическим феноменом Эль-Ниньо, а также потеплением в Арктике.

В России, по информации Росгидромета, среднегодовая температура растет в 2,5 раза быстрее глобальной, со скоростью 0,45 градуса Цельсия. Первые три четверти 2016 года осредненная по России температура превосходила исторический максимум, однако холодная вторая половина осени и близкий к норме декабрь привели к тому, что в целом по году отклонение от нормы составило 1,69 градуса Цельсия.