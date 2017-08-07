Далай-лама обсудит природу сознания и пользу медитации с учеными из России

Далай-лама XIV, буддийские ученые и группа крупных специалистов из России впервые соберутся вместе в понедельник в Нью-Дели, чтобы обсудить природу сознания, пользу медитации и перспективы исследования мозга.



Двухдневная встреча духовного лидера тибетского буддизма с российскими исследователями в столице Индии должна положить начало многолетней международной конференции "Фундаментальные знания: диалог между российскими и буддийскими учеными".





"Буддийские ученые очень далеко продвинулись в исследовании сознания. Мы можем помочь друг другу в обсуждении таких вещей, которые открывают нам новый мир, рассматривая их с точки зрения буддийского подхода, а также нейробиологии и квантовой физики", — сказала РИА Новости доктор биологических и филологических наук нейролингвист Татьяна Черниговская . Она выступит на конференции с докладом "Чеширская улыбка кота Шредингера: язык и сознание".

"Это наша первая встреча с ведущими российскими учеными. Я знаю, что они проводят интересные исследования в области изучения мозга, сознания, и хотел бы ознакомиться с деталями. Думаю, нам надо налаживать диалог и сотрудничество, создавать совместные исследовательские группы, тогда работа будет эффективнее. С западными учеными из США, Англии, Германии и других стран мы уже давно взаимодействуем, у нас транснаучные, трансграничные исследовательские группы, в которые могут включиться и российские специалисты", — пояснил РИА Новости личный врач Далай-ламы, основатель международного института "Альтруизм в медицине" буддийский монах и профессор Барри Керзин.



Он готов рассказать ученым из России о многолетних научных исследованиях воздействия медитации на деятельность мозга. В частности, сказал Керзин, медитация способствует нейропластичности и является эффективным средством преодоления депрессии.



Еще один участник конференции "с буддийской стороны" — уроженец Индии, директор действующего под эгидой Далай-ламы центра "За этику и ценности, ведущие к трансформации" при Массачусетском технологическом институте Тензин Приядарши отметил важность совместного поиска альтернативных взглядов на природу ума. Он готов рассматривать с российскими специалистами перспективы развития как искусственного интеллекта, так и безграничного сострадания.



Цель первой встречи в Дели, по словам организаторов, — установить "концептуальные мосты" между западной наукой и буддийскими изысканиями в области созерцания для более глубокого познания реальности, "на благо всего человечества". В дальнейшем предполагается расширять взаимодействие в вопросах физики и космологии, эволюции и биологии, природы познания, аксиологии и этики.



"Сегодня в докладах о результатах изучения ума на стыке буддийской и западной науки мы слышим преимущественно упоминания исследователей из США и Западной Европы. У нас в России много замечательных ученых, и их вклад может быть не меньшим. Я надеюсь, что вскоре на международных конференциях наши коллеги будут ссылаться на их труды", — сказал представитель Далай-ламы в России и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.