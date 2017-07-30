Хокинг: человечеству не стоит искать внеземной разум



Легендарный британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил, что очень скоро человечество может обнаружить внеземной разум, и даже получить какой-то сигнал от него, но, по его мнению отвечать ему не стоит, так как это может быть опасно, пишет Ura.ru. Он сравнил такой вариант развития событий с встречей коренных народов Америки с первооткрывателем континента Христофором Колумбом.

Ученый решил заговорить об этом после того, как астрономы нашли планету Gliese 832c, чья температура и общие условия схожи с земными. Небесное тело в пять раз больше нашего, и может оказаться, что там тоже живут разумные существа. Хокинг предостерег землян от поисков встречи с пришельцами, ведь исход такой встречи неизвестен, инопланетяне могут оказаться захватчиками.



Стивен Хокинг подчеркивает, что чем дальше, тем больше убеждается в том, что другие разумные существа также населяют Вселенную.



Ранее физик заявил, что Землю ожидают серные дожди из–за выхода США из соглашения по климату.