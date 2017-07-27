В Крыму нашли могилу ребенка — «инопланетянина»

На востоке Крыма археологи нашли захоронение ребенка II века нашей эры. Об этом сообщается на сайте фонда «Археология».

Участники экспедиции назвали это место «могилой инопланетянина». Находка была сделана на античном кладбище Кыз-Аул. Как отметили археологи, необычность захоронения заключается в том, что «у погребенного по варварской традиции сильно деформирован череп».

Рядом со скелетом нашли «сопутствующий материал»: лепной сосуд рядом с его головой, мелкие бусины, пастовое стекло и медный браслет на его правой руке. Ребенок лежал головой на восток.

По мнению антрополога, это был мальчик, и на момент смерти ему было не более 1,5 года (на его черепе не заросли роднички). Специалисты заявили, что его голова подверглась деформации практически сразу после рождения.

Археологи отметили, что деформация черепов чаще всего встречается у сарматов, особенно поздних, и является одним из признаков их идентификации. Первые находки искусственно деформированных черепов были сделаны в 1826 году в некрополях Боспора Киммерийского, в районе Керчи. Черепная деформация, предположительно, была нужна для обозначения принадлежности к группе или для демонстрации социального статуса.

«Конечно, для сторонников палеоконтакта подобного рода черепа являются неопровержимым доказательством контакта с пришельцами», - отметили ученые.

По мнению исследователей, зачастую деформация черепа приводила к изменению характера человека, в том числе к повышенной агрессивности. Сарматы, к которым археологи относят найденного мальчика, были очень воинственным народом.