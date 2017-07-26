Археологи обнаружили уникальное захоронение

Учёные обнаружили на территории древнеримского города Помпеи останки легендарного организатора гладиаторских боёв Гнео Аллео Нигидио Майо. За богатство и популярность среди народа его называли «принцем». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.



В ходе раскопок археологи наткнулись на мраморную могилу с эпиграфом. Знатный горожанин устраивал гладиаторские бои в местном цирке. В Помпеях также существовала школа бойцов. Впервые раскопки на территории древнего города начались в конце XVI века, однако системный характер изучение погибшего города приобрело лишь в XVIII столетии. На сегодняшний день около 20% города остаются под землей. Нынешние раскопки проводятся в рамках проекта «Большие Помпеи». В 79 году нашей эры Помпеи были погребены лавой и пеплом вулкана Везувий.