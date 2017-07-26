Внедряемого в тело человека робота показали на видео

Американские, китайские и израильские ученые представили видео с микророботом, на основе которого в дальнейшем планируется создание технологии доставки препаратов к органам человека. Ролик доступен для просмотра на сайте New Scientist.

Миниатюрный робот состоит из трех золотых частей длиной по пять микрометров. Они соединены серебряными петлями. Образец снабжен парой никелевых плечей, позволяющих ему развивать скорость около 5,5 микрометров в секунду.

Движение робота в жидкости регулируется магнитным полем. Следующее поколение миниатюрных машин планируется сделать биоразлагаемым. Первых роботов, предназначенных для доставки препаратов по мочевыводящим путям, как ожидается, представят в течение пяти лет.