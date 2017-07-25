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Ученые рассказали о приближении к Земле "метеорита-убийцы"
Американские ученые обнаружили в космосе большой астероид, которому дали название "мать Тунгусского метеорита". По мнению специалистов, он приближается к Земле на большой скорости и, если траектория его движения не изменится в течение 5 лет, то он столкнется с зеленой планетой - и все живое на ней будет уничтожено.
Как передает Inforesist, после возможного столкновения начнутся мощные катаклизмы, что приведет к уничтожению флоры и фауны планеты.
В настоящее время ученые пытаются найти способ изменения траектории небесного тела.
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