Американские ученые обнаружили в космосе большой астероид, которому дали название "мать Тунгусского метеорита". По мнению специалистов, он приближается к Земле на большой скорости и, если траектория его движения не изменится в течение 5 лет, то он столкнется с зеленой планетой - и все живое на ней будет уничтожено.



Как передает Inforesist, после возможного столкновения начнутся мощные катаклизмы, что приведет к уничтожению флоры и фауны планеты.



В настоящее время ученые пытаются найти способ изменения траектории небесного тела.