Смертоносный грибок: человечество может забыть об освоении планет из-за бактерий



Ученые американского космического агентства NASA заявили, что обыкновенные бактерии и грибок, которые, как правило, приносят человеку лишь небольшой дискомфорт, могут уничтожить целые планеты. Специалисты утверждают, что, если человек соберется колонизировать, другие космические объекты, то микроорганизмы, которые сопровождают космонавтов, могут оказать разрушительное влияние на природу выбранной для заселения экзопланеты, пишет « Федеральное агентство новостей ».

В качестве примера они привели испанских колонистов Нового света, которые привезли с собой на материк оспу. Болезнь скосила достаточно большое количество людей, напоминают ученые. Он считают, что то же самое произойдет и с новыми планетами.



Этот вопрос стал достаточно острым после того, как биологи и астрофизики провели эксперимент. Они поселили на условную модель космической базы студентов-волонтеров на месяц. И выяснили, что, несмотря на постоянную фильтрацию воздуха и регулярную очистку жилища, вскоре на «станции» появились тысячи бактерий и грибков, которые начали активно размножаться.



Ранее ученые NASA заявили, что человечество сможет использовать астероиды для дозаправки космических кораблей, это не только даст возможность снизить изнашиваемость кораблей, но и ускорит процесс освоения Солнечной системы. Читать далее>>