Ученые предложили заполнить атмосферу ядовитым газом

Учёные нашли средство, которое позволит уменьшить последствия глобального потепления. Специалисты предлагают наполнить стратосферу десятками миллионов тонн сернистого газа (SO2). Об этом сообщает в журнале Science.



Соответствующие исследования провели учёные из Германии и США. Одно из возможных побочных эффектов данной меры – разрушение озонового слоя. Стоимость распыления газов в стратосфере оценивается в 20 миллиардов долларов в год. Сернистый газ – токсичное соединение с резким неприятным запахом, отражающее свет. Учёные предложили поднять газ на 12 километров в стратосферу, так как на этом уровне не формируются дождевые облака, способные вымыть газ. Для успешного завершения программы, доставлять газ в стратосферу будет необходимо 160 лет подряд. Полная стоимость проекта превысит три триллиона долларов.