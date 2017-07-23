Ученые разгадали происхождение «загадочной тени», пересекающей Землю

На сайтах некоторых средств массовой информации появилось видеозапись, на которой видно, как «загадочная тень» пересекает Землю. Издания поспешили приписать ее космическому кораблю пришельцев, а также сообщили, что «ученые до сих пор пытаются разгадать ее происхождение». На самом деле ничего страшного и загадочного в этой видеозаписи нет.

Это видео, ускоренное для удобства просмотра, сделано с борта японского метеорологического спутника Himawari-8, находящегося на геостационарной орбите на высоте 35 791 километров над поверхностью нашей планеты. В марте 2016 года ученые с его помощью наблюдали за прохождением полосы, в которой люди Земли могли наблюдать солнечное затмение. И «загадочную» тень отбрасывает на видео наша привычная спутница — Луна. Так что, никаких загадок и неприятностей. Ученые справились и все объяснили.

Тем временем энтузиасты поиска следов внеземной жизни на нашей планете сделали очередное открытие, обнаружив на склоне вулкана Адамс замороженное тело гигантского пришельца.