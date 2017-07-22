Землю охладят серой и пылью

Ученые из Национального центра атмосферных исследований США рассмотрели два подхода к решению проблемы глобального потепления. В первом исследовании климатологи оценили способность серы охладить планету. Во второй работе ученые предложили проредить перистые облака, которые удерживают тепловую энергию, излучаемую из Земли в космос. Оба исследования опубликованы в журнале Science.



Ученые предложили «засеять» верхние слои атмосферы крошечными частицами пыли, которая проредит перистые облака. Это тонкие облака не отражают солнечный свет, а удерживают тепловую энергию, излучаемую из Земли в космос. «Перистые облака похожи на одеяло, которое укрывает Землю, и от него необходимо избавиться», – отметила автор исследования Ульрика Лойманн.



Компьютерная модель показала, что если план сработает, то средняя мировая температура понизится на 0,5°C. Но если допустить ошибку, то перистые облака могут появиться там, где раньше их не было, ухудшив ситуацию.



Другой план заключается во впрыскивании отражающих аэрозолей из серы в верхние слои атмосферы. К этой идеи ученых подтолкнул механизм извержения вулканов. Дело в том, что в атмосфере диоксид серы может образовывать сульфат-ионы – частицы, состоящие из атомов серы и кислорода. Эти отрицательно заряженные частицы соединяются с парами воды в атмосфере и образуют мелкие капли серной кислоты. При извержении вулкан выбрасывает большое количество сернистого газа в стратосферу, который преобразуется в сульфаты. Эти аэрозоли (мелкие капельки серной кислоты) остаются в атмосфере на протяжении примерно двух лет. Они отражают солнечный свет обратно в космос.



Компьютерная модель показала, что впрыскивание аэрозолей снизит температуру на 1°C. Однако этот план также небезопасен. Серная кислота может повредить озоновый слой, оставляя Землю незащищенной от солнечного излучения. Кроме того, для осуществления этого плана потребуется огромное количество впрыскиваний, эквивалентное выбросам после крупнейшего извержения вулкана Пинатубо, которое произошло на Филиппинах в 1991 году.



Ученые пришли к выводу, что геоинженерия гораздо сложнее, чем принято считать. Появление ответственных органов в странах поможет воспользоваться ее методами эффективно.