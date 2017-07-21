

Зафиксированный учёными «инопланетный сигнал» отправил один из спутников на геостационарной орбите. С таким заявлением выступил профессор Абель Мендес из университета Пуэрто-Рико, открывший этого сигнала. Слова специалиста передаёт РИА Новости

«Наш «странный сигнал» был, скорее всего, порожден одним или несколькими спутниками на геостационарной орбите. Мы пока не исключаем другие варианты и изучаем аномалии в форме сигнала», — заявил Мендес



Сигнал попал в зону видимости телескопа, когда учёные вели наблюдения за звездой GJ 447. За 56 лет существования Института поиска внеземных цивилизаций SETI учёным так и не удалось обнаружить достоверные следы инопланетного разума во вселенной. В 1977 году радиотелескоп «Большое ухо» поймал сильный сигнал из созвездия Стрельца, который впоследствии получил название «сигнал Wow!». Однако специалистам так и не удалось обнаружить источник этого сигнала. Принято считать, что мощный сигнал возник благодаря отражению земных радиоволн от частей космического мусора. Уфологи регулярно сообщают об обнаружении тех или иных признаков внеземных цивилизаций, но научного подтверждения эти сообщения не находят.