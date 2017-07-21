Ученые обнаружили на Земле гравитационную аномалию

Исследователям удалось впервые найти подтверждение существования гравитационной аномалии в так называемых полуметаллах Вейля, при этом ранее это было лишь частью теории Альберта Эйнштейна об искривлении пространства-времени, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Ученым удалось выяснить, что в полуметаллах Вейля электроны ведут себя так же, как элементарные частицы, при этом им необходимо постоянно двигаться, а перемещение это может происходить практически в любом направлении, что делает их «неподвластными» земной гравитации.

«Теперь мы можем создавать новые твердотельные устройства на основе этой аномалии, которая никогда не рассматривалась ранее, чтобы потенциально обойти некоторые проблемы, присущие классическим электронным устройствам, таким как транзисторы», - заявил научный сотрудник IBM и ведущий автор статьи д-р Йоханнес Гоот.

Вместе с тем исследователям удалось выяснить, что данная гравитационная особенность полуметаллов позволяет использовать их как новый источник энергии, поскольку постоянно перемещающиеся частицы вырабатывают тепло и создают магнитное поле.

В дальнейшем ученые IBM планируют использовать свое открытие для создания нового типа датчиков, переключателей и термоэлектрических охладителей или устройств для повышения энергопотребления.