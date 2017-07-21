Реновация по-севастопольски: столицу Черноморского флота уродуют высотками

Корреспонденты «Ридуса» отправились в Севастополь, дабы на месте разобраться в ситуации.

Неконструктивный диалог

«Мы стоим перед зданием, которое является одним из ярких примеров деятельности застройщиков и градостроителей той поры, когда Севастополь находился в составе Украины», — рассказывает член союза архитекторов Севастополя Александр Гладков

За его спиной — уродливый десятиэтажный торгово-офисный центр «Диалог», с трудом втискивающийся между трёхэтажными домами послевоенной застройки.

«Вон там, в самой глубокой части когда-то был вход в подземное пространство, которое во время войны использовалось для производства снарядов, там же размещались медицинские учреждения», — показывая рукой в сторону, говорит архитектор.

Александр Гладков живёт здесь с 1970 года, с тех пор Севастополь и стал для него родным. Гладкову повезло работать с теми людьми, которые участвовали в послевоенном восстановлении города-героя, и об истории отдельных зданий и районов он готов рассказывать бесконечно.

Соавтор памятников Ушакову, Пушкину и Суворову, старейший архитектор города уродующую облик столицы Черноморского флота застройку воспринимает с явной болью в сердце.

Три раза наш город разрушали: в Крымскую войну, в Великую Отечественную, потом Севастополь уничтожали с 1991 по 2014 год, причем безо всяких взрывов и стрельбы, утверждает архитектор.

На месте «Диалога», при входе в паттерну, когда-то был первый в городе пивной бар. Постепенно он расширялся, но до поры до времени город от этого не страдал.

«Изначально там был один этаж, потом года три было два этажа, потом появилось ещё несколько, потом ещё, и в результате появилась десятиэтажка», — говорит архитектор. Всё это было построено, по словам Гладкова, без какой-либо проектной документации.

По словам архитектора, здесь была лестница, градостроительная связь которой вела на улицу Володарского, продолжалась на гребень холма и спускалась на площади Суворова. «Она по этой улице проходила аж до улицы Восставших — снесли», — продолжает экскурсию Гладков.

Представляете: в Севастополе был мэр, у которого украли лестницу в городе?! Участники градостроительной деятельности, принимавшие участие в создании этого объекта, — это организованная группа лиц, замешанная в преступлениях по предварительному сговору и хищениях в особо крупных размерах. Вся эта стройка — незаконна, заявляет архитектор.

Нынешнее руководство Севастополя понимает проблему незаконной застройки. В начале июля в арбитражный суд был подан иск о сносе. Арендаторы офисных и торговых площадей считают, что правительство проиграет.

«Если будут нормально его (иск — прим. „Ридус“) рассматривать, то правительство железно проиграет. Они добиваются полного сноса здания, но это невозможно: четыре этажа „Диалога“ поставлены на учет и введены в эксплуатацию, поэтому здание ни по украинским, ни по российским законам нельзя считать самостроем», — цитирует издание ForPost одного из арендаторов Игоря Цимбала.

«Ещё при Украине был принят закон, что в исторической части города этажность строений не может превышать трёх», — уверяет Александр Гладков и рассказывает, как появились остальные надстройки.

«Когда владельцу понадобилось узаконить здание, тогдашний главный архитектор совершил должностное преступление, не побоюсь этого слова», — говорит архитектор.

«Без проектной документации было построено то ли шесть, то ли восемь этажей. Застройщик обратился к главному архитектору, и он оформил архитектурно-проектировочное задание в котором написал: десять этажей. Рядом — памятник архитектуры. В России в двухстах метрах ничего строить иди делать без согласования нельзя, на Украине можно было две ширины или две высоты отойти, чтобы иметь сектор обзора не менее 30 градусов, но и этого сделано не было!», — не пряча эмоций говорит специалист.

По его словам, Севастополь нуждается в третьем восстановлении. Но сегодня надо не строить, а расчищать. Для того, чтобы хотя бы вернуть то качество среды, которое горожане получили после войны, нужно проводить «массовые зачистки».

Градостроительная мимикрия

Говоря о массовых строительных «зачистках» Александр Гладков отнюдь не шутит.

По данным активиста регионального отделения ОНФ Ивана Комелова, в Севастополе насчитывается более 60 незаконных крупных построек. Пытаясь обойти законодательство, некоторые из них мимикрируют под санаторно-курортные комплексы.

Это — бухта Ласпи, райское местечко в сорока километрах от Севастополя. Около десяти лет назад здесь, в природоохранной зоне, появилась огромная гостиница «Бухта Мечты». Точнее, не то, чтобы прямо гостиница.

Под отель отведена лишь «башня» титанического здания. Всё остальное — апартаменты на продажу. Цены — вполне себе столичные, около девяти миллионов рублей за «однушку» на 60 «квадратов».

Служба безопасности не желает пускать посторонних на территорию, но мы звоним в отдел продаж и представляемся потенциальными покупателями. Спустя пять минут охранник ведёт на показ недвижимости.

В лабиринте коридоров нам, наконец, показывают будущую квартиру. Кругом — голый бетон, лишь подведены коммуникации да окна установлены. В них, к слову, наблюдается любопытная картина: прямо на пляже начинается ещё одна стройка.

«Не бойтесь, высотку точно строить там не будут, вид не испортит вам», — уверенно заявляет охранник, затруднившись с ответом, что же именно там возводят.

Чуть выше в горах торчат еще две строящиеся высотки. Официально они называются «Курортный комплекс „Ласпи“», но по факту являются всё теми же апартаментами, объявлениями о продаже которых завешаны все окрестные столбы. Для их постройки пришлось пожертвовать реликтовым можжевеловым лесом.

Таких примеров хватает и непосредственно в Севастополе. В непосредственной близости от Херсонеса, в зоне, где высота строений ограничена 8 метрами, сейчас строят большой жилищный комплекс высотой в 40 метров.

Из-за такого подхода туристы больше не могут видеть Малахов Курган со стороны моря. Жилой дом, построенный компанией «Интерстрой», полностью его закрыли.

Зачастую высотки пытаются построить на земле, отведенной под участки индивидуального жилищного строительства.

Так случилось на улице Артдивизионной, где застройщик пытается «воткнуть» дом на 120 квартир.

Похожая история приключилась в Казачьей бухте. Вместо загородных домов на участке появились пятиэтажки, которые под описания индивидуального жилищного строительства никак не подходят.

Четвёртая оборона Севастополя

Чтобы умерить аппетиты застройщиков и вернуть Севастополю исторический облик, власти города-героя предложили утвердить генплан, одной из целей которого и является ограничение самоуправства разнообразных гешефтмахеров от застройки.

Генплан регламентирует все аспекты градостроительной политики: охрану природоохранных и историко-культурных зон, высоту построек в историческом центре города, строительство социально значимой инфраструктуры, перспективное развитие города и так далее.

Разумеется, представителям строительного бизнеса идея отказа от лакомых кусков города и побережья пришлась не по душе.

Во время принадлежности Тавриды к Украине олигархи, имевшие возможность влиять на градостроительную политику города, сумели заполучить наиболее ценные участки Севастополя, где в погоне за длинным рублем начали строить высотки, стремясь впихнуть максимально возможное количество квадратных метров жилья на единицу площади. Среди этих граждан есть такие интересные личности как экс-депутат Севастопольского горсовета от Партии регионов Евгений Казьмин, его соратник по партии и нынешний депутат Госсовета Крыма Евгений Кабанов и другие персонажи с богатой и любопытной биографией.

Из-за этой жадности генеральный план города и встал им костью поперек горла. После его утверждения строить и легализовывать «человейники» уже не получится, потому они всячески и стараются затормозить принятие градостроительного документа.

«Дело в том, что пока не будет принят генплан, застройщикам гораздо проще легализовывать те решения, которые были приняты при Украине, и которые согласно 6 ФКЗ могут и должны признаваться Российской Федерацией», — объясняет член регионального отделения ОНФ Иван Комелов.

Для спасения своих прибылей застройщики пытаются раскачать население, организовывая различные митинги и одиночные пикеты, муссируя тему в подконтрольных СМИ.

«Населению города Севастополя не довели положения градостроительного кодекса, в соответствии с которыми зонирование не накладывает никаких правовых обязательств на их собственность», — объясняет член Общественной палаты Севастополя Григорий Донец.

По его словам, если зона указана природоохранная, то это не значит, что человека лишат его собственности. Не понявшие этого собственники, тут же начали протестовать. «Ими в свою очередь воспользовались люди, кровно заинтересованные в легализации полученных земельных участков в нарушение законодательства и Украины, и России, здесь у нас в Севастополе», — пояснил общественный деятель.

Впрочем, протесты против генплана постепенно сходят на нет. Так, 15 июля на митинге, организованном коммунистами «эсерами» , протестующих против генплана не собралось и ста человек.

Спецкомиссия департамента градостроительства и архитектуры Севастополя к обращениям граждан отнеслась очень внимательно. Рассмотрев 9,5 тысяч обращений граждан, эксперты удовлетворили 83% полученных заявлений.

Принятие генплана — пожалуй, единственная возможность остановить беспредел застройщиков, так как в этом случае, на сторону горожан, не желающих жить в «самолепном Шанхае», становится закон.

Реализовывать свои желания вразрез с действующим генпланом, алчным девелоперам будет более, чем проблематично.

Конечно, существующий проект генплана не идеален и к нему тоже есть обоснованные претензии, но, в данном случае, вопрос этот вполне решаемый, в отличие от нынешней девелоперской вольницы.

Так, например, некоторые эксперты недовольны тем, что к разработке документа не были привлечены местные специалисты.

«У нас в городе Севастополе везде археология, куда не копни. Археология подчиняется федеральному законодательству, поэтому, с технической точки зрения, как осуществлялось проектирование, это принципиально неправильно. Наши специалисты бы сказали, как надо сделать, чтобы учесть местные особенности», — говорит Григорий Донец.

Отдельно он отметил, что в генплане необходимо расширить границы города. «В плане у нас все сосредоточено на Гераклейском полуострове. Это, грубо говоря, от бухты Южная до Казачьей бухты. А все остальное — Северная сторона, сельскохозяйственная зона, это что, разве не Севастополь? Это и есть Севастополь: от мыса Лукулл до мы Сарыч», — утверждает Донец.

Эти и другие замечания будут учтены разработчиками. Тринадцатого июля врио губернатора города Дмитрий Овсянников заявил, что документ будет направлен на доработку.

«Задача новой комиссии — рассмотреть две тысячи обращений, которые поступили помимо обращений в рамках публичных слушаний. Эти обращения должны рассматриваться в рамках федерального закона об обращениях граждан, то есть в 30-дневный срок», — пояснил Овсянников.

Таким образом остаётся лишь один вопрос: что же будет с уже возведенными и недостроенными незаконными строениями. С этим вопросом «Ридус» обратился и в местную прокуратуру, и в департамент архитектуры и градостроительства. Ответов, к сожалению, наша редакция пока не получила.

Местные старожилы тем временем надежды спасти свой город не теряют, надеясь на новое руководство региона.