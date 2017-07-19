Астрономы из США разгадали 3 тайны Марса

Группа ученых из США и Европы разгадала три тайны Марса, передает Geophysical Research Letters.

Астрономы подтвердили, что Красная планета около 4,43 млрд лет назад столкнулась с крупным небесным телом. По версии, удар пришелся на область северного полушария планеты, поэтому эта часть Марса более гладкая, чем остальной рельеф.

Содержания железа в недрах планеты также объясняется столкновением. А еще одним его результатом стали спутники Марса, которые, по версии астрофизиков, являются осколками планеты.