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К Земле 22 июля приблизится потенциально опасный астероид

К Земле приблизится опасный астероид
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Астероид 2017 МВ1 диаметром 1100 метров пролетит мимо Земли 22 июля на расстоянии 8.7 млн километров. Об этом URA.RU рассказали на кафедре астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды УрФУ.
«Астероид 2017 МВ1 пролетит мимо Земли 22 июля на расстоянии 8.7 млн километров, он относится к разряду потенциально опасных небесных тел. Его диаметр составляет 1100 метров», — отметили в университете.
Также подчёркивается, что скорость астероида, «когда он будет находиться на максимальном приближении с Землёй, составит 86580 километров в час».
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о 650-метровом астероиде JO25, который пролетел рядом с Землёй в ночь с 19 на 20 апреля 2017.
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ФБА "Экономика сегодня"
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