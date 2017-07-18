Ученые доказали, что Туринская плащаница запятнана кровью жертвы пыток

В Италии обнародованы сенсационные результаты нового исследования, проведенного с помощью недавно разработанных методов в области электронной микроскопии. Эксперты выяснили, что христианскя реликвия Туринская плащаница запятнана кровью жертвы пыток. Таким образом, исследование поддерживает утверждения, что саван использовался для похорон Иисуса Христа, сообщает The Daily Mail.

Напомним, что Туринская плащаница - это льняное полотно размерами три на один метр, на котором виден слегка запятнанный образ человека. Он, по мнению христиан, изображает Иисуса. Плащаница была подвергнута интенсивному научному изучению, чтобы выяснить ее подлинность. Исследование проводилось совместной группой экспертов из Института кристаллографии, расположенного в Бари, Национального исследовательского совета Италии, а также Департамента промышленной инженерии университета Падуи. Его результаты были опубликованы в американском научном журнале PlosOne.



Эксперты использовали в работе сканирующий зондовый микроскоп высокого разрешения и опирались на недавние медицинские исследования пациентов, перенесших множественные травмы и пытки. Ученые выяснили, что льняное полотно, которое, как полагают, использовалось для обертывания тела Христа после распятия, содержит "наночастицы", которые не характерны для крови здорового человека. Выводы противоречат утверждениям о том, что саван был выткан в средневековую эпоху, а лицо Иисуса было написано фальсификаторами.



Эльвио Карлино, исследователь Института кристаллографии в Бари, пояснил, что крошечные частицы "отражают великие страдания жертвы, обернутой в похоронную ткань". "Эти частицы имеют своеобразную структуру, размер и распределение", - добавил в свою очередь профессор университета Падуи Джулио Фанти. По его словам, в крови содержатся высокие уровни креатинина и ферритина. Они появляются в крови людей, которые страдают от сильных травм или перенесли пытки. "Следовательно, присутствие этих биологических наночастиц, обнаруженных во время наших экспериментов, указывает на насильственную смерть человека, завернутого в Туринскую плащаницу", - делает вывод Фанти, добавив, что характеристики этих частиц "не могут быть артефактами, сделанными на протяжении веков на ткани Плащаницы".

