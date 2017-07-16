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NASA опубликовало фото кратеров-"червей" на Марсе
Фото:
Фотографии разноцветных кратеров Марса опубликовало Американское космическое агентство NASA. Изображения были получены при помощи аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.
Цвета кратеров, по мнению ученых, говорят о высоком содержании богатых железом минералов оливина и пироксена.
Причиной появления кратеров могли стать метеориты, упавшие на Красную планету.
Роскосмос запустит программу по подготовке к полетам на Марс в 2019 год. В госкорпорации считают, что пока рано говорить о полетах на Марс в 2025—2030-х годах. Для начала отработать технологии планируют на Луне, как взлет, посадка, межпланетный перелет, защита от радиации, процессы в организме человека. Читать далее>>
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