В Калифорнию запустили 20 млн комаров для борьбы с вирусом Зика

Дочерняя компания Google Verily Life Sciences разработала проект, направленный на борьбу с инвазивными популяциями комаров, которые могут переносить вирус Зика и лихорадку денге. Первый миллион зараженных бактериями самцов комаров компания выпустила в калифорнийском городе Фресно 14 июля. Об этом сообщается на сайте компании.

Когда самки инвазивных видов комаров спариваются с самцами, инфицированными бактериями Wolbachia pipientis, то отложенные яйца оказываются нежизнеспособными. Таким образом, численность следующих поколений комаров будет становиться меньше, пока комары не исчезнут вовсе. Ученые отметили, что выведенные ими комары не кусают людей, а бактерии Wolbachia pipientis абсолютно безвредны для человека. Задача комаров – сократить популяцию Aedes aegypti, комара желтолихорадочного, являющегося переносчиком вируса Зика и лихорадки денге. Aedes aegypti появились в Калифорнии в 2013 году и за последние четыре года заразили более трех тысяч жителей.

На протяжении 20 недель Verily будет еженедельно выпускать один миллион комаров в двух районах Фресно в рамках проекта Debug. «Переход работы из лаборатории на поле является важным для нашей большой группы биологов и инженеров. В случае успеха, инвазивные популяции комаров удастся сократить», – сообщили специалисты Verily.

Если результаты эксперимента окажутся эффективными, эксперты выпустят комаров в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, где Aedes aegypti уже успели распространиться.