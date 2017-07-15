Запуск к Луне российского аппарата «Луна-26» отложен на год

Директор Института космических исследований РАН , вице-президент РАН Лев Зелёный заявил о переносе запуска к Луне орбитального аппарата в рамках миссии «Луна-26» на 2021 год, сообщает ТАСС

«Посадочная станция «Луна-25» отправится в 2019 году. На 2020 год решено в лунной программе взять паузу, потому что в этом году должен стартовать второй этап проекта «ЭкзоМарс». Два межпланетных запуска в год, боюсь, наша промышленность пока не осуществит», — заявил Зелёный.

Ранее сообщалось, что космические туристы смогут облететь Луну на корабле «Союз» в 2021—2022 году.

В феврале URA.RU сообщало, что российский миллиардер вложит $150 млн в строительство ракеты для космического туризма.