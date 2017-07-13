Ученые доказали иллюзорность бытия

Исследователи Национального университета Австралии провели квантовый эксперимент и выяснили, что реальность не существует до тех пор, пока ее не измерить. Об этом сообщает Nature

Теория актуальна для объектов очень мелкого масштаба. Главным вопросом исследователей было то, когда именно частица или волна «решает», как ей себя вести.

Впервые аналогичный эксперимент предложил физик из США Джон Уилер в 1978 году. Он хотел использовать лучи света, отраженные зеркалами. В те времена технологии не позволяли провести такой эксперимент, и только 40 лет спустя группа австралийских ученых смогла воплотить эксперимент Уилера, используя атомы гелия, взаимодействующие с лазерными лучами.

Исследователи заключили атомы в состояние «конденсата Бозе-Эйнштейна», которое позволяет наблюдать квантовые эффекты на макроскопическом уровне, а затем удалили все атомы кроме одного. Его пропустили между двумя лазерными лучами и создали возможность выбрать какой-либо путь.

В итоге атом отправился по обоим возможным путям так, как это сделала бы волна, то есть, по мнению ученых, он «не определился». Зато при повторном эксперименте, когда вторую «сетку» лучей убрали, атом выбирал лишь один возможный путь.

«Наше исследование доказывает, что измерение решает все. На квантовом уровне реальность не существует, если вы ее не видите», - сказал руководитель исследования Эндрю Траскотт.