Уфологи нашли на Марсе корабль пришельцев

На Марсе обнаружены объекты, напоминающие обломки инопланетного корабля. С таким заявлением выступил уфолог Маурисио Риус. Об этом сообщает портал Nation News

Риус утверждает, что на новых снимках можно чётко разглядеть останки корабля представителей внеземных цивилизаций, разбившегося в 2004 году. Специалист направил запрос в космическое агентство США, однако вместо ответа сотрудники ведомства удалили фотографии с сайта. Позднее в NASA заявили, что объекты на фото – обломки земного аппарата. Снимки были сделаны марсоходом Curiosity.

23 июня появилась информация, что уфологи обнаружили на Луне «древнюю пирамиду». 15 июня группа уфологов заявила о находке на Марсе фигуры, напоминающей огромного краба.