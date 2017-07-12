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В Якутии сняли исчезающий в портале НЛО
В интернете набрало популярность видео с «летающей тарелкой над Якутией». Об этом сообщает SakhaPress.
Как отмечает издание, многие СМИ написали, что над российским регионом появился «двойной НЛО», который затем «исчез в портале».
По данным британского издания Mirror, местный житель по имени Семен, который якобы является автором этого видео, заявил, что НЛО был хорошо виден над домами. По словам Семена, «у объекта было много огней, а также паровой след». «В конце ролика видно, как открывается ярко освещенное «окно» над летающим объектом, и НЛО исчезает там», - цитирует газета жителя Якутии.
Однако, как утверждает SakhaPress, на самом деле это видео было снято весной 2017 года в Мексике. «Неизвестно, фейк ли это или реальное видео с НЛО. Но с уверенностью можно сказать, что это не снимали в Якутии», - подчеркивает издание.
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