В Якутии сняли исчезающий в портале НЛО

В интернете набрало популярность видео с «летающей тарелкой над Якутией». Об этом сообщает SakhaPress

Как отмечает издание, многие СМИ написали, что над российским регионом появился «двойной НЛО», который затем «исчез в портале».

По данным британского издания Mirror , местный житель по имени Семен, который якобы является автором этого видео, заявил, что НЛО был хорошо виден над домами. По словам Семена, «у объекта было много огней, а также паровой след». «В конце ролика видно, как открывается ярко освещенное «окно» над летающим объектом, и НЛО исчезает там», - цитирует газета жителя Якутии.