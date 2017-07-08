Ученые назвали настоящий цвет Луны

Луна состоит из разных пород, которые имеют разнообразную окраску. Об этом могут свидетельствовать образцы, привезенные с нашего спутника.

Атмосфера Земли способна искажать цвета, из-за чего космические объекты нам кажутся совсем другими, чем есть на самом деле. Побывавшие на орбите космонавты уверяют, что Солнце на самом деле белого цвета, а не красного или желтого. То же самое касается и цвета Луны.

Спутник Земли состоит из разных пород, которые могут иметь коричневый оттенок. Местами могут попадаться голубоватый или розовый цвета. Из-за пыли на поверхности Луны оттенок кажется однородным. Стоит копнуть глубже, как перед нами предстает совершенно иная картина, и об этом могут свидетельствовать привезенные образцы.