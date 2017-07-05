Жидкость для мытья посуды оказалась чрезвычайно опасно

Ученые из Бирмингемского университета и Исследовательского парка Норвича пришли к выводу, что благодаря триклозану появились новые штаммы бактерий, которые могут противостоять антибиотикам. Исследование специалистов опубликовано в Journal of Antimicrobial Chemotherapy.

Триклозан широко применяется при производстве бытовых антибактериальных чистящих средств. По мнению ученых, мутация, которая делает бактерии устойчивыми к мощным антибиотикам хинолонам, изменяет упаковку ДНК в бактериальной клетке, из-за чего развивается устойчивость к триклозану.

Ученые выразили обеспокоенность тем, что из-за повсеместного использования чистящих средств с триклозаном может распространиться лекарственная устойчивость вирусов к хинолонам.

Ранее ученые пришли к выводу, что чистящие средства с триклозаном по антибактериальной эффективности сравнимы с обычным мылом.