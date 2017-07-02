Тайна ацтеков: в Мексике археологи обнаружили башню из черепов

В церемониальном комплексе Темпло Майор в Мехико археологи обнаружили пирамиду, выстроенную из человеческих черепов. По оценкам учёных, диаметр ацтекского ритуального сооружения — примерно 6 метров, уже найдено более 650 черепов.

Работы продолжаются, поскольку до основания башни специалисты ещё не добрались.

Как уточняют историки, точное предназначение этой пирамиды пока установить не удалось. Выдвигаются предположения, что таким образом ацтеки могли приносить жертвы богу солнца или вселять ужас в завоевателей.