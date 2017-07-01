NASA показало «пирожки» и «пельмени» в спутниках Сатурна

NASA опубликовало в Сети фотографии спутников Сатурна.

Три объекта, которые вращаются вокруг планеты, выделены при помощи специальных фильтров. Им даны названия Дафнис, Атлас и Пан. Ученые не только продемонстрировали фотографии, но и представили размер всех трех объектов.

Как отмечают СМИ, самый живой отклик вызвала форма спутников, пробудившая в социальных сетях гастрономические ассоциации. В англоязычном сегменте соцсетей указали на сходство небесных тел с пирожками. Российские пользователи разглядели в спутниках Сатурна пельмени.

Ранее ученые сообщали, что у Земли появятся кольца в случае взрыва Луны.