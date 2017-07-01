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NASA показало «пирожки» и «пельмени» в спутниках Сатурна
NASA опубликовало в Сети фотографии спутников Сатурна.
Три объекта, которые вращаются вокруг планеты, выделены при помощи специальных фильтров. Им даны названия Дафнис, Атлас и Пан. Ученые не только продемонстрировали фотографии, но и представили размер всех трех объектов.
Как отмечают СМИ, самый живой отклик вызвала форма спутников, пробудившая в социальных сетях гастрономические ассоциации. В англоязычном сегменте соцсетей указали на сходство небесных тел с пирожками. Российские пользователи разглядели в спутниках Сатурна пельмени.
Ранее ученые сообщали, что у Земли появятся кольца в случае взрыва Луны.
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