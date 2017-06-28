Главные события у вас в почте
На Марсе найдены останки инопланетянина
Марсоход Curiosity, принадлежащий американскому аэрокосмическому агентству NASA, сделал снимки с Красной планеты, всколыхнувшие научный мир. Уфологи обнаружили на них подозрительные окаменелости.
Ученые предположили, что они являются свидетельствами существования на Марсе сложных форм жизни и считают находку большим прорывом. Специалисты не исключают, что это не что иное, как окаменелые кости инопланетянина. "Но судите сами", – подписано выложенное на YouTube видео.
Безумный мир Видео Главное Наука Еще 2 тега
Оставить комментарий