На Марсе найдены останки инопланетянина

Марсоход Curiosity, принадлежащий американскому аэрокосмическому агентству NASA , сделал снимки с Красной планеты, всколыхнувшие научный мир. Уфологи обнаружили на них подозрительные окаменелости.

Ученые предположили, что они являются свидетельствами существования на Марсе сложных форм жизни и считают находку большим прорывом. Специалисты не исключают, что это не что иное, как окаменелые кости инопланетянина. "Но судите сами", – подписано выложенное на YouTube видео.