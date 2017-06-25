Ученые рассказали, когда сутки на Земле будут длиться 25 часов

Через 100 лет сутки могут увеличиться до 25 часов, заявили ученые.

На сегодняшний день полный оборот Земли вокруг своей оси занимает 23 ч 56 мин. и 4 с. Однако эта скорость далеко не статична.

Специалисты отмечают, что скорость нашей планеты составляет порядка 1,6 тыс. км/ч, однако этот показатель снижается приблизительно на 70 милисекунд за 100 лет. А скорость движения Земли вокруг Солнца равна 108 тыс. км/ч

Стоит отметить, что 620 млн лет назад земные сутки составляли всего 21,9 часов.

По расчетам экспертов через 100 лет Земля будет совершать оборот вокруг своей оси за 25 часов.

Ранее в NASA сообщили, что Земля в будущем может превратиться в планету вечных дождей.