Земле предрекли гибель в октябре от планеты Нибиру

Стала известна новая версия скорого конца света на Земле. Согласно ей, жизнь на планете может быть уничтожена уже в октябре 2017 года.

Как пишут СМИ, такая версия появилась в среде сторонников апокалиптических прогнозов. Внимание к такому сценарию привлекло заявление бразильского политика Тельмарио Моты. Он заявил, ссылаясь на исследования NASA, что планета Нибиру угрожает существованию человечества.

СМИ также напоминают, что версия о скором конце света получила особую популярность в 2012 году. Однако этот период не принес глобальных изменений в жизни планеты.

Ранее футурологи предрекли Земле вымирание из-за остывания Солнца.