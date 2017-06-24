Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в субботу, 24 июня, на максимально близкое расстояние, сообщает центр погоды "Фобос".

Уточняется, что "близко" - это примерно 3 млн км.

Размер астероида около 230 м в диаметре, что в 13 раз больше челябинского метеорита. Двигается он со скоростью 45 тысяч км/ч.

За этим астероидом ученые наблюдают с 2010 года.

При этом на сайте NASA, который обычно сообщает о таких случаях, информации о приближении астероида нет.