NASA скоро объявит об инопланетной жизни

Американское аэрокосмическое агентство близко к тому, чтобы рассказать широкой общественности о существовании жизни на других планетах.

Сотрудники NASA нашли 219 планет, десять из которых являются ближайшими аналогами Земли. Эти планеты находятся в пригодной для развития жизни зоне, которую специалисты называют «зоной Златовласки».

В данном регионе температурный режим позволяет существовать воде в жидком агрегатном состоянии. По мнению специалистов, это является ключевым фактором для зарождения живых организмов.

Как отметил профессор Томас Зурбухен, человечество близко к обнаружению внеземных форм жизни. По его словам, грядущие открытия NASA могут стать беспрецедентными для развития мировой науки.