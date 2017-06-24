Эксперту удалось обнаружить следы пропавшей арктической экспедиции Брусилова

Следы пропавшей в 1914 году полярной экспедиции Г.Л.Брусилова обнаружил российский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев.

Как сообщил Дегтерев сайту телеканала Звезда , снимок, возможно напрямую связанный с пропавшей экспедицией, мужчина обнаружил на сайте Google Earth. Предположительно, на снимке с координатами изображено пропавшее у островов земли Франца Иосифа судно Святая Анна . Даже сейчас на кадре видны очертания форштевня. Примечательным фактом является то, что место обнаружения артефакта находится рядом с тем местом, что указали выжившие участники экспедиции.

Святая Анна - парусно-паровая баркентина, использовавшаяся российской полярной экспедицией под руководством Г.Л. Брусилова при прохождении Северного морского пути. Судно пропало без вести в 1914 году.Трагедия с пропажей судна легла в основу романа Два капитана.