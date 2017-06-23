NASA: Землю в ноябре накроет тьма на две недели

Ученые NASA сообщили об уникальном явлении, из-за которого Земля погрузится во тьму в ноябре 2017 года.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в агентстве, сгущение мрака на нашей планете будет вызвано параллелизмом двух других планет. Речь идет о прохождении Венеры мимо Юпитера, которое приведет к выделению внушительных объемов водорода.

Поверхность Солнца ожидает мощный взрыв. В результате температура Звезды резко вырастет, а затем в течение 15 суток возвратится к прежней. 15-29 ноября, отмечают специалисты, жителям Земли стоит положиться на искусственное освещение. Солнечный свет приобретет синий оттенок.

Ранее ученые объяснили появление на Солнце спикул, или столбиков плазмы. Их формирование зависит от силовых линий магнитного поля.