На Алтае в Денисовой пещере нашли браслет «из будущего»

В Денисовой пещере обнаружен «браслет из будущего». Методы изготовления артефакта превосходят современные технологии. Об этом сообщает портал altapress.ru

Возраст находки составляет 50 тысяч лет. Браслет округлой формы представляет собой большой зелёный камень с отверстием для кисти руки. Ранее в Денисовой пещере археологи нашли древнейшую иглу, возраст которой составляет 40 тысяч лет. В инструменте из кости птицы просверлено ушко. В 2008 году учёные обнаружили в этом же месте кости так называемого «денисовского человека». По мнению ряда специалистов, найденные останки вымерших людей, населявших десятки тысяч лет назад Азию, являются недостающим звеном в эволюции человека. Денисова пещера расположена в Солонешенском районе Алтайского края России.