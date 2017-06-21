Названы сроки переселения людей с Земли

Британский ученый Стивен Хокинг сделал новое сенсационное заявление, касающееся сроков и причин гибели человечества. По его мнению, землянам как можно скорее необходимо покинуть планету.

На Международном фестивале науки и искусств Starmus IV в Норвегии физик рассказал, что миграцию с Земли надо начать в ближайшие 30 лет. Он полагает, что этого срока достаточно, чтобы создать базу на Луне, и 50 лет – на Марсе.

Хокинг предлагает отправить туда сначала образцы растений, грибов и животных. Затем очередь за человеком. "Я уверен, что люди должны покинуть Землю. Она становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами", — цитирует ученого The Telegraph

По его словам, миграция позволит избежать переселения планеты и проблем, связанных с глобальным потеплением. Кроме того, есть потенциальная возможность падания на Землю астероида. Хокинг убежден, что по на нашей планете неизбежна катастрофа по одной из этих причин.

Физик сравнивает освоение дальнего космоса с открытием Америки Христофором Колумбом. По его мнению, это естественный путь развития для человечества. Отметим, ученый не первый раз призывает человечество переселяться на другие планеты.

Напомним, ранее ученые подсчитали, сколько времени человечеству понадобится, чтобы добраться до десяти ближайших к Солнцу звезд. Оказалось, что не меньше века. Специалисты полагают, что в течение ближайших 45 лет на Земле научатся создавать космические аппараты, разгоняющиеся до 0,2 скорости света.