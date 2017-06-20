ДНК египетских мумий показало, как кошки покорили мир

Домашние кошки живут практически везде за исключением Антарктиды. Новое исследование в природе экологии и эволюции помогло раскрыть, как животные распространяются до сих пор.

Ученые с помощью ДНК более 200 кошек, выкопанных из могил времен викингов, каменного века и египетских мумий, показало, обнаружили, что распространение произошло на две волны. В археологическом отчете недостаточно кошачьих останков, и это не позволяет отличить древних одомашененных кошек от своих диких собратьев. Поэтому есть много, чего еще мы не знаем наверняка. Последнее исследование заняло 10 лет. Оно является одним из многочисленных.

Африканский подвид дикой кошки (Felis silverstris lybica) нашел свою нишу в области, известной как Турция, во времена рассвета сельского хозяйства. Люди начали хранить зерно около 10 тысяч лет назад. Тогда же грызуны решили приблизиться к нам. Это привлекло диких кошек. Затем кто-то из людей сказал, что кошек можно использовать для убийства крыс, и предложил держать животных около себя.

Вторая волна распространения кошек пошла из Египта. Здесь дикие кошки стали ручными около 1500 лет до нашей эры. Кошки стали популярными, и начали распространяться вдоль торговых путей через Африку и Средиземноморье. В течение тысячи лет и до сих пор домашние кошки продолжают скрещиваться с дикими сородичами.